Директора кардиоцентра уволили из-за уголовного дела в Павлодаре

Адильжан Альбазаров. Фото: cardiomedical.kz

В Павлодаре директора областного кардиоцентра уволили по инициативе управления здравоохранения региона. Сегодня в ведомстве пояснили, что связано это с расследованием уголовного дела. При аудите в больнице выявили ряд нарушений, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на управление здравоохранения Павлодарской области.

По словам главы управления здравоохранения, служба аудита при аппарате акима Павлодарской области проводила проверку в кардиоцентре и выявила ряд финансовых нарушений.

После этого материалы направили в департамент экономических расследований. Неделю назад по факту возбудили уголовное дело. Это стало поводом для расторжения трудового договора с главой медицинского учреждения Адильжаном Альбазаровым.

"Конечно, Адильжан Бауржанович - высокоспециализированный и высококвалифицированный хирург, который делает ряд уникальных операций. Как хирург он был находкой для нашей области. Но он остается руководителем и отвечает за финансовую деятельность. Соответственно, ряд определенных нарушений, которые были выявлены аудитом, они и повлияли на расторжение договора", - пояснил руководитель управления здравоохранения Павлодарской области Айдар Ситказинов.

Глава ведомства также привел несколько примеров плохого менеджмента со стороны директора кардиоцентра.

В частности, была просрочена лицензия, что повлекло срыв получения госзаказа. Летом 2021 года были выделены деньги на ПСД по ремонту здания центра по улице Ткачева в Павлодаре, однако эта работа до сих пор не проведена.

Годом ранее в кардиоцентр привезли антиограф стоимостью более 400 млн тенге, но его никто не использует.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1954487-direktora-kardiotsentra-uvolili-iz-za-ugolovnogo-dela-v-pavlodare/