Приговор по делу о гибели 21-летней Анастасии Черной вынесли в Уральске

Анастасия Черная. Фото: из семейного архива

В Уральске суд огласил приговор по делу 21-летней Анастасии Черной, тело которой было найдено в лесополосе. На скамье подсудимых оказался 28-летний мужчина. Он заявил, что у него не было умысла убивать девушку, передает корреспондент NUR.KZ.

В ходе процесса было установлено, что смерть Анастасии Черной наступила в результате черепно-мозговой травмы. Ее девушка получила в подъезде.

"Темирлан Амангалиев позвонил девушке и позвал ее к себе. Здесь он потребовал отдать ему удостоверение, которое она брала для получения микрокредита на его имя. В подъезде произошел конфликт. Он схватил девушку за шею и ударил ее о бетонную лестницу в подъезде. Анастасия Черная скончалась в результате полученных травм", - сообщила гособвинитель Анастасия Семилиди.

Суд в Уральске. Фото: NUR.KZ

Сам мужчина сделал явку в повинной. На суде он признал свою вину и попросил прощения у родственников погибшей.

"Это все произошло случайно. Я не хотел убивать Настю и причинять ей увечья. Прошу прощения", - сказал подсудимый.

Судья огласил приговор. Темирлан Амангалиев признан виновным в причинении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть человека. Он проведет 8 лет в колонии средней безопасности.

Также осужденный должен выплатить 159 тысяч тенге в качестве материального ущерба и 6 млн тенге морального вреда.

Напомним, без вести пропавшую Анастасию Черную искали несколько дней. Сожженное тело девушки обнаружили в 15 километрах от Уральска. В суде выяснились жуткие подробности преступления.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1954665-prigovor-po-delu-o-gibeli-21-letney-anastasii-chernoy-vynesli-v-uralske/