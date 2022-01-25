"Завернул тело в плед и положил в шкаф": озвучены подробности смерти девушки в Уральске

Суд в Уральске. Фото: NUR.KZ

В Уральском городском суде начался процесс по громкому делу о гибели Анастасии Черной. Пропавшую 21-летнюю девушку обнаружили мертвой в лесополосе в 15 километрах от города. На скамье подсудимых оказался 27-летний мужчина, который признался в совершении преступления, передает корреспондент NUR.KZ.

Молодой человек был задержан по подозрению в убийстве, но в суд дело поступило по части 3 статьи 106 УК РК "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека".

Во время процесса подсудимый заявил, что у него не было умысла убивать девушку.

Мужчина рассказал, что они познакомились в одной из микрофинансовых организаций, куда пришли за кредитом. Парню требовались деньги для оплаты административного штрафа. По его словам, Анастасия предложила свою помощь.

"Она взяла мое удостоверение личности и повела в торговый центр, где есть кредитомат. Сказала, что ей удалось взять 28 тысяч тенге. Но этого мне было мало.

Девушка сообщила, что нужны еще 20 тысяч тенге, чтобы перекрыть долги, которые были взяты раньше. Я попросил друга перекинуть эти деньги на номер, который она сказала. Затем Анастасия начала мне говорить про свои проблемы. Я ушел, но затем вспомнил, что оставил у нее свое удостоверение", - рассказал подсудимый.

После этого мужчина начал договариваться с девушкой о новой встрече. Но она отказывалась под различными предлогами, однако в итоге согласилась приехать.

"Девушка приехала ко мне. В подъезде дома у нас произошел конфликт. Она кидалась на меня. Я пытался ее откинуть от себя. Она упала и ударилась головой", - сообщил подсудимый.

После этого мужчина решил избавиться от тела. Он завернул его в плед, обмотал шнуром и положил в шкаф.

В один из дней он вывез тело на такси в сторону села Ветелки. Переложив его в мешок, поджег. Позже останки девушки обнаружили местные жители.

Напомним, Анастасия Черная пропала 13 сентября. Через два дня ее нашли мертвой. Уже на следующий день был задержан подозреваемый.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1952930-zavernul-telo-v-pled-i-polozhil-v-shkaf-ozvucheny-podrobnosti-smerti-devushki-v-uralske/