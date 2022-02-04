Предполагаемого афериста, обманувшего людей на 20 млн тенге, задержали на юге Казахстана

Фото: ДП Туркестанской области

В Туркестанской области задержали подозреваемого в мошенничестве, обманувшего людей на 20 миллионов тенге. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции региона, передает корреспондент NUR.KZ.

В полицию обратилась женщина и рассказала, что к ней домой пришел неизвестный под предлогом оказания помощи по повышению благополучия сельчан. Мужчина предложил ей помочь в оформлении выхода на пенсию и несколько раз сфотографировал на сотовый телефон.

Через месяц после его визита жительнице региона поступило сообщение из банка об оплате кредита. Лишь тогда она поняла, что стала жертвой мошенничества. Общая сумма ущерба составила около миллиона тенге.

Данный факт зарегистрировали по статье 190 УК РК "Мошенничество".

В ходе проведения комплекса мероприятий оперативники установили, что аналогичным способом злоумышленник обманул еще 14 человек. Подозреваемого задержали. Им оказался житель Шымкента.

Фото: ДП Туркестанской области

Оказалось, что ранее мужчина работал в банке и решил заработать деньги легким путем. Он входил к людям в доверие и оформлял кредиты на дорогие телефоны, которые затем продавал, а деньги тратил на личные нужды.

На сегодняшний день общая сумма ущерба, причиненного 15 потерпевшим, составила около 20 миллионов тенге.

По данным фактам проводится досудебное расследование.

Напомним, ранее стало известно, что две злоумышленницы из Шымкента обманули казахстанцев на 15 млн тенге на "распродаже одежды".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1954637-predpolagaemogo-aferista-obmanuvshego-lyudey-na-20-mln-tenge-zaderzhali-na-yuge-kazahstana/