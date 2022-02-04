Казахстанцев обманули на 15 млн тенге на "распродаже одежды"

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Злоумышленницы из Шымкента обманули казахстанцев на 15 млн тенге на "распродаже одежды", передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

В конце прошлого года в отдел полиции Жанааркинского района Карагандинской области поступили заявления 29-летней и 45-летней женщин.

Они рассказали, что стали жертвами мошенничества, увидев в одном из интернет-приложений объявление о распродаже одежды по бросовым ценам из-за якобы закрытия магазина.

Сельчанки выбрали товар и перечислили продавцу в одном случае 44 тысячи тенге, в другом - 46 тысяч тенге, но вещи так и не получили. После чего обратились в полицию.

Было возбуждено уголовное дело по статье 190 УК РК "Мошенничество".

26 января стражи порядка задержали в Шымкенте двух женщин в возрасте 29 и 32 лет. Выяснилось, что в отношении обеих в других регионах страны возбуждены еще пять аналогичных уголовных дел.

По предварительным данным, от действий злоумышленниц пострадали более 100 человек. Общая сумма ущерба составила около 15 млн тенге. Сейчас проводится расследование.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1954622-kazahstantsev-obmanuli-na-15-mln-tenge-na-rasprodazhe-odezhdy/