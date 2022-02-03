Казахстанский таможенник за 1000 тенге пропускал фуры из Китая без досмотра

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Сотрудника таможенной службы осудили за взяточничество. Также по делу проходили 24 водителя большегрузов, дававшие взятки таможеннику, сообщает

Панфиловским районным судом был вынесен приговор таможеннику, который брал взятки у водителей фур. Мужчина занимал должность главного специалиста таможенного поста "Нұр Жолы" ДГД по Алматинской области.

Сообщается, что осужденный брал по 1000 тенге с водителей грузовых машин и пропускал их без какого-либо досмотра.

"Водители 24-х грузовых автотранспортных средств, регулярно осуществляли дачу взятки, находясь на таможенном посту "Нұр Жолы" за беспрепятственный проезд через таможенный пост", – заявляет пресс-служба.

Обвинитель настаивал на том, чтобы лишить обвиняемого свободы сроком на 9 лет без конфискации имущества, но с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

Тем не менее, у подсудимого есть малолетние дети, что суд счел смягчающим обстоятельством. Таким образом, решено было назначить ему штраф в размере 70-тикратной суммы взятки, что составляет 1 680 000 тенге. Также его все же лишили права занимать какие-либо государственные должности.

Подсудимым водителям же были назначены штрафы в десятикратном размере от суммы взятки, что составляет 10 тысяч тенге. Их также лишили права занимать госдолжности.

Правда, как отмечает пресс-служба, водителей освободили от выплаты штрафов в честь амнистии по поводу 30-летней независимости Казахстана.

"На основании Закона "Об амнистии в связи с тридцатилетием Независимости Республики Казахстан" 24 лица освобождены от основного наказания в виде штрафа", – говорится в решении суда.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1954437-kazahstanskiy-tamozhennik-za-1000-tenge-propuskal-fury-iz-kitaya-bez-dosmotra/