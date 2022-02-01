Неизвестные проникли в дом жителя Алматинской области и похитили оружие

Иллюстративное фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

Огнестрельное оружие похитили из дома жителя Алматинской области. Подозреваемые в совершении данного преступления были задержаны, сообщается на официальном медиа-портале МВД Polisia.kz.

Неизвестные проникли в частный дом 33-летнего потерпевшего и совершили хищение двух единиц нарезного и гладкоствольного оружия марки "Севан" и "Бекас".

Изъятое оружие. Фото: Polisia.kz

Начальник управления криминальной полиции ДП Алматинской области Асхат Данияр сообщил подробности.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УКП ДП Алматинской области задержали подозреваемого, который в момент кражи привез своих знакомых на личном автотранспорте к дому потерпевшего. В ходе допроса подозреваемый указал еще на четверых граждан, трое из которых проникли в дом и совершили указанное преступление", - пояснил он.

Всего стражи порядка задержали 5 подозреваемых. Трое 40-летних и двое 34-летних мужчин водворены в ИВС.

Расследование ведется по статье "Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств" УК РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1954083-neizvestnye-pronikli-v-dom-zhitelya-almatinskoy-oblasti-i-pohitili-oruzhie/