Женщина обманула жителей пяти областей Казахстана

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Женщину, обманувшую жителей 5 областей Казахстана, задержали полицейские Туркестанской области. Об этом сообщили в пресс-службе ДП региона, передает корреспондент NUR.KZ.

В управление полиции Туркестана обратилась местная жительница и рассказала, что стала жертвой мошенничества.

Потерпевшая пояснила, что незнакомая женщина создала группу в WhatsApp под названием "Криптовалюта", где предлагала раскрутить деньги. Однако вложенные средства не возвращала. В результате заявительница лишилась 200 тысяч тенге.

Данный факт зарегистрировали по ч.3 ст.190 УК РК "Мошенничество". Полицейским в течение суток удалось установить личность подозреваемой. Ею оказалась жительница Туркестана.

Следствие выяснило, что женщина аналогичным путем обманула еще 17 человек из Туркестанской, Алматинской, Жамбылской, Восточно-Казахстанской и Кызылординской областей.

Люди поверили в аферу и не раз переводили ей от 5000-200 000 тенге. Общая сумма ущерба составила свыше 2 миллионов тенге.

В отношении подозреваемой уже провели досудебное расследование. Материалы дела с обвинительным актом направили в суд.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1954037-zhenschina-obmanula-zhiteley-pyati-oblastey-kazahstana/