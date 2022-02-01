Работник склада Amazon наворовал товаров на сумму более 250 тыс. долларов

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Работник склада Amazon в США сознался в содеянном, передает официальный сайт Минюста США.

27-летний житель Северной Каролины Дуглас Райт-младший предстал перед судом и сознался, что украл товары в интернет-магазине на сумму 273 тыс. долларов. Мужчина работал операционным менеджером.

"Согласно документам о признании вины и сегодняшнему слушанию, с июня 2020 года по сентябрь 2021 года Райт реализовал схему по обману Amazon, украв товары на сумму более 273 тыс. долларов со склада компании", - говорится в сообщении.

В частности, Райт-младший был нацелен на внутренние жесткие диски, процессоры и графические процессоры, которые потом перепродавал за свою цену.

Мужчине грозит максимум 20 лет заключения в тюрьме и штраф в размере 250 тыс. долларов.

Напомним, женщина из Караганды украла крупную сумму у собственного зятя и приобрела на эти деньги квартиру. А супругов, разыскиваемых за создание финансовой пирамиды, задержали в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1953965-rabotnik-sklada-amazon-navoroval-tovarov-na-summu-bolee-250-tys-dollarov/