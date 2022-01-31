Теща похитила крупную сумму у зятя и купила квартиру в Караганде

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Караганде теща похитила сбережения своего зятя и приобрела на них квартиру, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

25 января в Михайловский отдел полиции УП Караганды обратился 39-летний житель города. Мужчина сообщил, что у него похитили крупную сумму денег - около 2 млн тенге.

Выяснилось, что свои сбережения он отдал на хранение 60-летней теще. По словам женщины, все эти средства якобы прибрал к рукам некий домушник.

Однако полицейские установили, что к их исчезновению причастна именно теща. Оказалось, что родственница заявителя приобрела на них квартиру.

Возбуждено уголовное дело по статье 188 УК РК "Кража". Ведется расследование.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1953841-tescha-pohitila-krupnuyu-summu-u-zyatya-i-kupila-kvartiru-v-karagande/