Задержан находящийся в международном розыске замдиректора ТОО "Nur-AvtoKz"

Иллюстративное фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

Столичными полицейскими задержан находящийся в международном розыске заместитель директора ТОО "Nur-AvtoKz". Его подозревают в мошенничестве, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП Нур-Султана.

В ведомстве подчеркнули, что с сентября 2021 года к ним обратилось порядка 280 астанчан о том, что руководство компании обманным путем завладело их деньгами и машинами.

Стражи порядка установили, что под предлогом продажи автомобилей руководство компании заключало с гражданами договоры о предоставлении автомашин в течение 45 рабочих дней по цене ниже рыночной. Деньги покупатели несли в кассу ТОО.

Материальный ущерб клиентам составил свыше 3 млрд тенге, подчеркнули в ДП.

Столичные полицейские проводят досудебное расследование по статье "Мошенничество". Подозреваемый в мошенничестве 35-летний замдиректора ТОО в октябре 2021 года скрылся от органов следствия.

Его объявили в розыск. Кроме того, суд избрал в отношении мужчины меру пресечения "содержание под стражей".

Во время розыскных мероприятий подозреваемый был задержан и водворен в ИВС города Актау. Проводится расследование.

Напомним, что скандал вокруг столичного салона "Nur-AvtoKz" разгорелся осенью прошлого года. Десятки астанчан обратились в полицию и заявили, что у них взяли предоплату за авто, но само авто никто их них не получил.

Позже стало известно, что директора компании арестовали, но финансовая пирамида разрослась настолько, что пострадавшими становятся уже люди, которые даже не обращались в сомнительный автосалон.

Также мы писали, что у казахстанцев изымают купленные авто, проходящие по делу "Nur-AvtoKz", в качестве вещдоков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1953902-zaderzhan-nahodyaschiysya-v-mezhdunarodnom-rozyske-zamdirektora-kompanii-nur-avtokz/