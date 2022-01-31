Жительница Ташкента, бросившая в вольер к медведю дочь, была в депрессии

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Женщина, бросившая в вольер к медведю трехлетнюю дочь, страдала от депрессии, передает РИА Новости.

"Гражданка З.Т. проживает с двумя детьми в квартире, принадлежащей ее отцу, в махалле (местный квартал - ред.) "Кумарик" Сергелийского района Ташкента. Выяснилось, что женщина находилась в депрессии из-за того, что ее супруг уехал в Россию и не живет с ней", - гласит пресс-служба министерства по поддержке махалли и семьи Узбекистана.

Кроме того, женщина сейчас является безработной. Ее детям неоднократно была оказана юридическая и социальная помощь.

Полиция продолжает расследовать данный инцидент. Пострадавшей девочке медики оказывают необходимую помощь. Ее состояние удовлетворительное.

В результате падения с пятиметровой высоты, трехлетняя девочка получила открытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

Инцидент произошел днем 28 января. Женщина бросила в вольер к бурому медведю свою малолетнюю дочь на глазах у посетителей зоопарка. Хищник спокойно отреагировал на ребенка и не причинил никакого вреда.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1953847-zhitelnitsa-tashkenta-brosivshaya-v-voler-k-medvedyu-doch-byla-v-depressii/