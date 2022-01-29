Женщина бросила ребенка в вольер к медведю в зоопарке Ташкента

Медведь Зузу. Фото: t.me/tashzoo

Днем 28 января женщина перекинула маленькую девочку через ограду в вольер к бурому медведю. Это произошло на глазах у посетителей зоопарка.

Сотрудники и посетители пытались отговорить женщину, но им не удалось этого сделать. Кавказский бурый медведь Зузу, который находился в вольере в тот момент, следил за ее действиями, сообщили сотрудники зоопарка в своем Telegram-канале.

Девочка упала с высоты около 5 метров. Как отметили сотрудники зоопарка, ищник очень спокойно отреагировал на ребенка. Он подошел к девочке, обнюхал ее и отошел, не причинив никакого вреда.

Сообщается, что работники отдела "Хищные" быстро среагировали и стали заманивать его во внутреннее помещение, куда он безотказно вошел.

Девочку быстро достали из вольера. Ее обследовала медсестра зоопарка, никаких видимых травм, кроме ушибов, не обнаружено.

Сейчас ребенок находится под наблюдением врачей. В зоопарке отметили, что все расходы на лечение ребенка они возьмут на себя.

Сотрудники зоопарка рассказывают, что Зузу поступил к ним Бакинского зоопарка в 2017 году. С самого начала зверь полюбился всему коллективу своей общительностью, игривостью и открытостью к публике.

По информации РИА Новости со ссылкой на Генпрокуратуру Узбекистана, в отношении матери ребенка возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на умышленное убийство", предусматривающей минимум 15 лет тюрьмы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1953599-zhenschina-kinula-rebenka-v-voler-k-medvedyu-v-zooparke-tashkenta/