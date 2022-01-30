Женщина бросила ребенка к медведю: появились кадры из вольера в зоопарке Ташкента

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Появилось видео из ташкентского зоопарка, где женщина сбросила дочь в вольер к медведю. Инцидент произошел в минувшую пятницу.

Женщина перекинула маленькую девочку через ограду в вольер к бурому медведю, сообщали ранее работники зоопарка. Telegram-канал Uncha Muncha опубликовал кадры произошедшего.

На видео видно, как хищник наблюдал за происходящим, а после подбежал к упавшему к нему ребенку. Вскоре в вольер забежали сотрудники зоопарка, которые вытащили ребенка, хищник малышку не тронул.

Как пишет Lenta.ru, в зоопарке пока никак не прокомментировали распространившееся в Сети видео.

Напомним, что в отношении матери ребенка возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на умышленное убийство", предусматривающей минимум 15 лет тюрьмы.

Также, по словам медиков, после падения с 5-метровой высоты ребенок находился в шоковом состоянии. Девочка была экстренно госпитализирована.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1953719-zhenschina-brosila-rebenka-k-medvedyu-poyavilis-kadry-iz-volera-v-zooparke-tashkenta/