Бросили к медведю: Стало известно о состоянии пострадавшей в Ташкенте девочки

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28 января в зоопарке Ташкента (Узбекистан) женщина бросила маленькую дочь в вольер к бурому медведю. У ребенка диагностировали открытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

По словам медиков, после падения с 5-метровой высоты ребенок находился в шоковом состоянии. Девочка была экстренно госпитализирована. О состоянии девочки сообщает Sputnik Узбекистан.

Отмечается, что сейчас состояние ребенка удовлетворительное. Тем не менее, у пациентки диагностирована открытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга.

В отношении матери было заведено уголовное дело, подробности пока не сообщаются. Девочка на данный момент находится в Республиканском научном центре экстренной медицинской помощи в Ташкенте.

Напомним, в субботу днем стало известно о том, что девочка упала с 5-метровой высоты в вольер к медведю. Очевидцы, в том числе сотрудники зоопарка, уверяют, что ребенка в вольер бросила его мать. Зверь не тронул ребенка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1953628-brosili-k-medvedyu-stalo-izvestno-o-sostoyanii-postradavshey-devochki/