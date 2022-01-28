Арестован алматинский пранкер из нашумевшего ролика с эскалатором

Пранкер. Кадр из видео: t.me/abdrakhmanovlive

Полиция разыскала и задержала алматинского пранкера, действия которого ранее вызвали негативный общественный резонанс в Сети. Об этом сообщается на официальной странице Специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям города Алматы в Facebook.

Суд установил, что гражданин, находясь на фудкорте в ТРЦ "Mega Center", встал на стол, снял с себя одежду и начал громко кричать, тем самым проявив неуважение и нарушив общественный порядок и спокойствие окружающих.

В ходе заседания пранкер признал свою вину и раскаялся в содеянном.

В итоге суд решил привлечь гражданина к административной ответственности по статье 434, части 1 КоАП РК ("Мелкое хулиганство"), и назначить ему наказание в виде ареста сроком на 10 суток. Постановление суда не вступило в законную силу.

Также о деле в своем официальном Telegram-канале высказался замглавы ДП города Алматы Рустам Абдрахманов.

Он дополнил, что осужденный 1991 года рождения является уроженцем ВКО. В ходе изучения его личности было установлено, что пранкер ранее уже трижды привлекался к уголовной ответственности.

Напомним, что о пранкере, записавшем провокационные видео в ТРЦ и в метро, мы сообщали накануне.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1953567-arestovan-almatinskiy-pranker-iz-nashumevshego-rolika-s-eskalatorom/