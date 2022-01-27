Пранкера из Алматы начали искать из-за видео на эскалаторе и в метро

Пранкер. Кадр из видео: t.me/abdrakhmanovlive

Замначальника ДП города Алматы Рустам Абдрахманов сообщил в своем официальном Telegram-канале о том, что полиция проверяет распространяемые в соцсети видео с пранкером, снятые в одном из ТРЦ и в метро.

"Начата соответствующая проверка по установлению правонарушителя. Исследование обстоятельств поручено сотрудникам УП Бостандыкского района. Результаты принятых мер будут дополнительно опубликованы", - указал Абдрахманов.

На кадрах, опубликованных замначальник Департамента полиции, неустановленный молодой человек проехал по эскалатору, лежа на перилах. Это произошло в одном из алматинских ТРЦ. Спускаясь вниз, он что-то выкрикивал, мешая находящимся рядом людям и привлекая к себе внимание.

На втором видео пранкер, находясь с другими людьми в вагоне метро, очень громко изображал беседу с неким парнем, у которого, судя по сказанному, он планировал "отбить" девушку.

Герой видео агрессивно призывал "собеседника" встретиться, чтобы выяснить отношения, обещая, что с его стороны "пощады не будет".

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1953381-prankera-iz-almaty-nachali-iskat-iz-za-video-na-eskalatore-i-v-metro/