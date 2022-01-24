Фото разыскиваемых опубликовал Антикор по Алматинской области

Кудрат Розахунов и Жангазы Байбеков. Фото: instagram.com/anticorruption.almatyoblysy

Департамент Антикоррупционной службы по Алматинской области объявил в розыск двух мужчин. Соответствующая информация с их фотографиями опубликована на официальной странице ведомства в Instagram.

Так, разыскивается Кудрат Розахунов 15.02.1989 года рождения, уроженец Алматы. В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде ареста.

Также в розыск объявлен Жангазы Байбеков 07.10.1968 года рождения, уроженец Ескельдинского района Алматинской области. Особые приметы: имеется шрам над губой. Мера пресечения - арест.

"В случае обнаружения местонахождения либо получения информации о вероятном местонахождении разыскиваемых просьба сообщить в департамент Агентства РК по противодействию коррупции по адресу: город Талдыкорган, улица Кабанбай батыра, 36/42, телефоны: 8 (7282) 24-70-13, 24-76-23 (дежурная часть, круглосуточно), 8 775 212 19 91", - отметили в региональном Антикоре.

Вознаграждение и анонимность гарантируются. В чем именно их обвиняют, не сообщается.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1952605-foto-razyskivaemyh-opublikoval-antikor-po-almatinskoy-oblasti/