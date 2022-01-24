Игровой автомат вскрыли и ограбили в Кокшетау

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Астанчанина задержали по подозрению в краже. По версии следствия, мужчина проиграл деньги в игровом автомате, после чего вскрыл аппарат и похитил всю сумму, сообщается на официальной Instagram-странице департамент полиции Акмолинской области.

Несколько дней назад в полицию Косшы обратилась женщина, которая сообщила, что в ночь с 4 на 5 января неизвестные взломали игровой автомат и похитили оттуда 180 тысяч тенге.

Полицейским удалось оперативно установить подозреваемого - им оказался 25-летний житель столицы.

По версии следствия, мужчина, проиграв деньги в автомате, вскрыл игровой аппарат и совершил кражу.

Против него возбудили уголовное дело по статье 188 УК РК "Кража". Ведется расследование.

Ранее сообщалось, что в Туркестанской области неизвестные вскрыли платежный терминал и похитили оттуда 40 тысяч тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1952581-igrovoy-avtomat-vskryli-i-ograbili-v-kokshetau/