Платежный терминал вскрыли и ограбили в Туркестанской области

Разбитый терминал. Фото: polisia.kz

В Келесский районный отдел полиции поступило заявление от местного жителя. Он заявил, что платежный терминал, стоявший возле входа в продуктовый магазин, был вскрыт неизвестными грабителями, сообщается на официальном сайте МВД РК Polisia.kz.

По словам мужчины, из терминала было похищено около 40 тысяч тенге. На этом основании было заведено уголовное дело по статье 188 УК РК “Кража”.

Следственно-оперативная группа провела расследование и в течение следующих суток нашла подозреваемого. Молодого человека доставили в отдел полиции. Также, у него изъяли молоток, которым, предположительно, он мог совершить преступление, и другие вещественные доказательства.

На данный момент ведется расследование и устанавливается, мог ли подозреваемый быть причастен к другим похожим делам.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1952172-platezhnyy-terminal-vskryli-i-ograbili-v-turkestanskoy-oblasti/