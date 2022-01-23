Наркотики нашли у посетителя игрового клуба в Акмолинской области

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Полицейские изъяли у жителя Акмолинской области мефедрон, сообщается на официальном медиа-портале МВД Polisia.kz.

Сообщается, что с 15 января во всем Казахстане проводится ОПМ "Правопорядок".

В ходе рейда в рамках ОПМ в одном из игровых клубов у полицейских вызвал подозрение 28-летний житель Кокшетау. При осмотре полицейские обнаружили в кармане одежды мужчины сверток с психотропным веществом, предположительно, мефедроном.

Вещество изъяли, по нему назначена экспертиза.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 296 УК РК "Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта".

Ранее сообщалось, что в Алматы КНБ ликвидировал подпольную нарколабораторию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1952533-narkotiki-nashli-u-posetitelya-igrovogo-kluba-v-akmolinskoy-oblasti/