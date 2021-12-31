Двоих мужчин отправили в колонию за организацию нарколаборатории в Алматы

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В Алматы вынесли приговор двум мужчинам, организовавшим нарколабораторию в арендованном доме на окраине города - их отправили в колонию на 10 и 11 лет, сообщает официальный медиа-портал МВД Polisia.kz.

В полиции сообщили, что нарколаборатория располагалась в дачном массиве в пригороде южной столицы. Во время спецоперации полицейские изъяли химические реактивы и различные компоненты для изготовления синтетических наркотиков.

В доме также было обнаружено 3,5 килограмма мефедрона, готового к реализации. Его стоимость на черном рынке составила бы порядка 40 млн тенге.

Приговором Алматинского городского суда обоих мужчин осудили к 10 и 11 годам лишения свободы.

В полиции добавили, что наркопреступления совершаются как правило не одним лицом, а целой группой, внутри которой между участниками есть четкое распределение обязанностей.

"Мы имеем дело с организованной формой преступности. Одной из актуальных проблем остается тенденция распространения синтетических наркотиков путем бесконтактного метода в тайниках (закладки) с использованием электронных платежей. Нами на блокировку в МВД направлена информация по 443 интернет-сайтам", - отметил глава управления по противодействию наркопреступности ДП города Алматы Ерлан Алмагамбетов.

Ранее сообщалось, что в Алматы в ходе спецоперации был задержан 24-летний житель Кызылординской области. По версии следствия, он продавал в южной столице синтетические наркотики.

В середине месяца МВД провело масштабную спецоперацию по ликвидации сети оптовых распространителей наркотиков сразу в пяти регионах страны, были задержаны 10 человек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1949446-dvoih-muzhchin-otpravili-v-koloniyu-za-organizatsiyu-narkolaboratorii-v-almaty/