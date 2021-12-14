Масштабную спецоперацию провело МВД в 5 регионах: задержаны 10 человек (видео)

Кадр из видео: polisia.kz

Департамент по противодействию наркопреступности МВД Казахстана провел масштабную спецоперацию по ликвидации сети оптовых распространителей наркотиков сразу в пяти регионах страны. Подробности спецоперации опубликовал официальный медиа-портал МВД Polisia.kz.

В результате спецоперации были задержаны 10 человек.

Как рассказали в МВД, преступная группа попала в поле зрения правоохранительных органов еще в начале ноября. Тогда же было установлено, что один из участников группы получил из России прекурсоры - вещества, которые могут использоваться при производстве наркотиков.

Вещества были переданы из соседнего государства через грузоперевозки. Полиция установила и получателя груза, и человека, на которого были оформлены документы грузоперевозки. За обоими установили круглосуточное наблюдение.

Через три дня после получения прекурсоров один из подозреваемых на такси выехал из Нур-Султана в Павлодар. Не доезжая несколько километров до города, мужчина оставил закладку наркотиков в придорожной лесополосе и выехал в Кокшетау. Через 10 минут к месту закладки приехал третий участник группы, забрал закладку и уехал в Павлодар, где в последующем павлодарскими полицейскими был задержан.

Отмечается, что задержанный уже имеет судимость. При обыске у него изъяли два пакета мефедрона общим весом 324 грамма, в барсетке мужчины полицейские нашли еще один сверток с 30 разовыми дозами наркотика. В квартире у задержанного были обнаружены приспособления для закладки наркотиков и тетрадный лист с записями.

По данным полиции, в этот же день другой участник преступной группы оставил закладку на пустыре в Кокшетау, полиция задержала горожанина, который пытался эту закладку забрать. При задержании у него изъяли 130 граммов мефедрона.

"В ходе обыска в квартире задержанного изъято еще 15 граммов этого вещества, расфасованных по разовым дозам, марихуана, весы и другие предметы, используемые в закладках наркотиков", - рассказали в МВД.

На следующий день в рамках этой же спецоперации в Павлодаре задержали двух парней и двух девушек.

"При личном обыске одного из них изъят пакет с мефедроном. В телефоне, изъятом у одной из девушек, обнаружена переписка с основным поставщиком наркотиков из Нур-Султана о получении наркотиков и их весе", - сообщили правоохранители.

Еще одного закладчика полицейские задержали в придорожном кафе на трассе Нур-Султан - Щучинск. Для его задержания были привлечены бойцы спецподразделения, поскольку подозреваемый попытался сбежать. При обыске в автомобиле задержанного полицейские нашли полкилограмма мефедрона.

"Задержанный дал показания, что в его "активе" уже есть закладки в Павлодаре, Алматы, Экибастузе. В день задержания он направлялся в Петропавловск с очередной крупной партией мефедрона", - поделились деталями спецоперации полицейские.

20 ноября в Петропавловске полицейские задержали еще троих подозреваемых. По данным правоохранителей, все они приехали в областной центр СКО с определенной целью - реализовать наркотики. В съемной квартире, где и были задержаны подозреваемые, полицейские обнаружили следы наркотиков, обрывки упаковочной бумаги, в которую, по версии следствия, были упакованы запрещенные вещества.

В различных тайниках стражи порядка нашли еще 165 расфасованных разовых доз мефедрона, пакеты с 450 граммами альфа-PVP и 300 граммами мефедрона. Еще 6 закладок опасного вещества были спрятаны в разных частях Петропавловска.

"Все задержанные арестованы, в отношении них возбуждены уголовные дела по статье 297 УК РК "Незаконные приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, либо сбыт наркотиков группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, посредством использования электронных информационных ресурсов", - резюмировали в МВД.

Если их вина будет доказана, всем фигурантам грозит от 15 до 20 лет колонии либо пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1946811-masshtabnuyu-spetsoperatsiya-provelo-mvd-v-pyati-regionah-zaderzhany-10-chelovek-video/