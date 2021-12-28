Особо крупную партию "синтетики" изъяли в ходе спецоперации в Алматы

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Особо крупную партию синтетических наркотиков изъяли полицейские южной столицы, сообщается на официальном медиа-портале МВД Рolisia.kz.

Оперативники подразделения по противодействию наркопреступности провели спецоперацию в Наурызбайском районе мегаполиса. В результате был задержан 24-летний молодой человек и изъята партия вещества PVP.

В сбыте "синтетики" заподозрили жителя Кызылординской области. Предполагается, что наркотики он распространял посредством так называемых "закладок".

По месту его жительства обнаружено и изъято зелье, расфасованное по полиэтиленовым пакетам, а также инвентарь, используемый фигурантом при расфасовке и распространении наркотиков.

В МВД отметили, что подозреваемый признался, что он приобретал "синтетику" через интернет оптом, а после - реализовывал ее в розницу на территории Алматы и Алматинской области.

Подчеркивается, что вознаграждение за сбыт наркотических веществ фигурант получал посредством электронных переводов.

Изъятые наркотики. Фото: Polisia.kz

"Сумма одного заказа варьировалась от 100 тысяч до 200 тысяч тенге. Согласно результатам судебно-химической экспертизы, наркотик – PVP, его вес составил 130 граммов", - сообщил начальник управления по противодействию наркопреступности ДП города Алматы Ерлан Алмагамбетов.

Задержанному было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей "Незаконное хранение, перевозка в целях сбыта, наркотических средств в особо крупном размере". Его поместили в ИВС.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1948962-osobo-krupnuyu-partiyu-sintetiki-izyali-v-hode-spetsoperatsii-v-almaty/