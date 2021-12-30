Разграбление золотых рудников: обыски провели по делу ОПГ из Акмолинской области (видео)

Кадр из видео: ДП Акмолинской области

В рамках расследования уголовного дела по факту создания и руководства ОПГ стражи порядка провели ряд дополнительных мероприятий, в ходе которых ликвидирован цех по переработке золотосодержащих материалов в поселке Бестобе, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Акмолинской области.

Ранее правоохранители пресекли деятельность организованной преступной группы, занимавшейся незаконной добычей, переработкой и сбытом золотосодержащего материала. Возбуждено уголовное дело по статье 262 УК РК.

22 декабря сотрудниками МВД и ДП Акмолинской области проведены 12 обысков в 4 населенных пунктах - Степногорске, Аксу, Бестобе, Изобильный.

В ходе мероприятий в поселке Бестобе ликвидирован мини-цех по переработке золотосодержащих материалов.

Оперативники изъяли 1,5 т. золотосодержащего материала, 3 дробильные установки, 3 моечных стола, устройство для просеивания кварцевой руды, электронные весы, 3 вида холодного оружия, 2 камня с золотосодержащим металлом, 80 гр. золотого песка, 1 изделие из золота кустарного производства, 8 охотничьих патронов 16 калибра, сейф, ноутбук, мобильные устройства, флеш-карты, а также автомобиль представительского класса, принадлежащий одному из подозреваемых.

По данному факту проводится досудебное расследование по ст.295-1 УК РК (Незаконный оборот драгоценных металлов и драгоценных камней, сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы). Оперативно-следственные мероприятия продолжаются.

Напомним, весной текущего года были задержаны 30 человек. Жителей Акмолинской области обвиняли в разграблении золотых рудников. Аресты провели в Степногорске, Аксу, Бестобе и Жолымбете.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1949250-razgrablenie-zolotyh-rudnikov-obyski-proveli-po-delu-opg-iz-akmolinskoy-oblasti-video/