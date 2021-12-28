Неудачная шутка привела к смерти мужчины в Алматинской области

Иллюстративное фото: pexels.com

Утром 17 декабря в дежурную часть Карасайского РУП из больницы поступило сообщение о том, что к ним из села Кайнар доставлен 36-летний мужчина в тяжелом состоянии. Он скончался. Стражи порядка стали выяснять обстоятельства его гибели, сообщается на официальной странице департамента полиции Алматинской области в Instagram.

Данный факт зарегистрировали по ст.106 ч.3 УК РК (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Полицейские в течение суток нашли и задержали двух подозреваемых в Алматы. Они оказались приезжими из Карагандинской области, временно работающими на автомойке.

Один из них, 29-летний житель Шетского района, ранее судим за грабеж, второй, 28-летний житель Жанааркинского района, привлекался за хранение наркотиков.

Мужчины признались в избиении потерпевшего. Подозреваемые рассказали, что в ночь на 17 декабря они выпивали спиртные напитки. В это время им позвонил пьяный земляк и пригласил в гости, при этом пообещал заплатить за такси.

Когда они приехали, он сказал, что пошутил и не стал рассчитываться за проезд. На этой почве возник конфликт, в ходе которого они вдвоем избили мужчину и скрылись.

Сейчас оба помещены под стражу. Проводится расследование.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1948842-neudachnaya-shutka-privela-k-smerti-muzhchiny-v-almatinskoy-oblasti/