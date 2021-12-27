Хозяину скандальной свинофермы вынесли приговор в Актюбинской области

Гайк Тертерян. Кадр из видео: youtube.com/Suren Sargsyan

В городе Алга Актюбинской области вынесли вердикт хозяину скандальной свинофермы Гайку Тертеряну. При этом он попал под амнистию, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на приговор Алгинского районного суда.

Учредителя ТОО "Парижская коммуна XXI" Гайка Тертеряна обвиняли по уголовной статье "Порча земли".

Из материалов дела следует, что за свиноводческим комплексом в селе Бестамак частично смешивали отходы убойного цеха и ТБО, а затем закапывали их в буферной зоне предприятия. Тем самым был нанесен вред экологии.

Суд Алгинского района Актюбинской области приговорил владельца комплекса к 1 году и 6 месяцам ограничения свободы, но освободил от основного наказания в связи с амнистией в честь 30-летия независимости Казахстана.

До вступления приговора в законную силу санкцию в виде домашнего ареста ему изменят на подписку о невыезде.

Судебный вердикт еще может быть обжалован.

Ранее экономический суд в Актобе установил, что ущерб экологии от деятельности предприятия составил более 7 млрд тенге, его обязали погасить. На торги выставляли арестованное имущество, но аукцион не состоялся в связи с отсутствием двух участников.

Напомним, осенью 2020 года жители Бестамака обнаружили за свинофермой траншеи с отходами убойного цеха и выложили видео в соцсети. Они заявили, что это отравляет воду и почву. Некоторые потребовали закрыть свиноферму.

Внеплановая проверка выявила экологические нарушения, проверяющие обязали их устранить.

В апреле судоисполнители опечатали канализацию, после чего в хозяйстве стали гибнуть свиньи. Руководство комплекса уверяло, что были сделаны почти все работы по предписаниям департамента экологии. Сотрудники даже устраивали голодовку, протестуя против закрытия предприятия.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1948785-hozyainu-skandalnoy-svinofermy-vynesli-prigovor-v-aktyubinskoy-oblasti/