Бойца ММА избили и похитили на глазах у людей в Талгаре: появились новые подробности

Место происшествия. Кадр из видео: instagram.com/kris_p_talgar

В деле о похищении тренера по смешанным единоборствам появились новые подробности. Правоохранителями задержан третий фигурант, скрывавшийся от следствия в Нур-Султане. Задержанным ранее двум подозреваемым на днях вынесли обвинение для дальнейшего рассмотрения материалов в суде, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на департамент полиции Алматинской области.

Нападение на 37-летнего бойца ММА, неоднократного победителя смешанных единоборств и тренера по боям без правил Армана Алимова произошло на глазах у людей 17 июня в Талгаре. Момент попал в объектив камеры наблюдения, видео распространили в соцсетях.

"На видеозаписи четверо крепких ребят волокут избитого мужчину в машину и увозят. Потерпевший с различными телесными повреждениями был госпитализирован в Талгарскую районную больницу. Уголовное дело возбудили по ст.293 ч.2 УК РК "Хулиганство".

Позднее дело дополнили ст.125 ч.2 УК РК "Похищение человека по предварительному сговору группой лиц". Двух подозреваемых задержали, двое других были объявлены в республиканский розыск", - сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.

На днях в Нур-Султане в ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан третий фигурант. Его уже поместили под стражу в изолятор временного содержания в Талгаре.

"Все трое содержатся под стражей. Расследование в отношении двух подозреваемых окончено производством и направлено прокурору для утверждения обвинительного акта. Уголовное дело в отношении недавно задержанного выделено в отдельное производство", - отметили в полиции.

В ведомстве также сообщили данные четвертого подозреваемого. Им оказался Нурмухамет Султанбеков 1990 года рождения, ранее проживавший в Талгаре. Мужчина продолжает числится в республиканском розыске.

Всех, кому что-либо известно о его местонахождении, просят звонить в 102.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1948680-boytsa-mma-izbili-i-pohitili-na-glazah-u-lyudey-v-talgare-poyavilis-novye-podrobnosti/