"Мы нашли вашу машину": следователи из Шымкента поймали угонщиков дорогих авто

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На днях специально созданная следственно-оперативная группа ДП Шымкента успешно пресекла деятельность преступной группировки, которая совершала угоны дорогих машин на территории России и Казахстана.

Угонщики на протяжении последних двух лет работали по четко налаженной схеме, имея в арсенале специальную аппаратуру, сообщников в нескольких городах, а также в местах заключения.

Бандиты воровали исключительно дорогие внедорожники и автомобили премиум-класса. Последним трофеем преступников стал автомобиль Lexus LX 570, который был угнан в начале декабря нынешнего года со двора дома в микрорайоне Туран в Шымкенте.

По предварительной информации, за все время своей деятельности похитителям чужой собственности удалось переоформить и продать семь автомобилей, три из которых принадлежат гражданам России, жителям Челябинска и Екатеринбурга.

В данное время оперативники Шымкента оповестили хозяев машин о том, что их автомобили найдены в Казахстане.

Владельцы через социальные сети и телеканалы уже выразили благодарность нашим стражам порядка.

Задержанными оказались ранее судимые за разбойное нападение жители Костаная и Алматы.

Шымкентским оперативникам за короткий срок операции удалось взять злоумышленников с поличным при попытке сбыта очередного украденного авто.

По словам оперативников, главная проблема состоит в том, что автомобили, которые угоняют в России, не добавляют в базу Интерпола. И когда ворованная машина попадает в Казахстан, там ее с легкостью ставят на учет.

Одним словом, если угнанный в России автомобиль пересек границу с Казахстаном, то шансов вернуть его законным хозяевам практически нет. Однако полицейские Шымкента, невзирая на все названные трудности и препоны, все же смогли разоблачить банду угонщиков.

Сейчас уголовное дело принято в производство следователями Шымкента. Ведутся работы по установлению причастности всех задержанных к хищению российских и казахстанских автомашин.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1948516-my-nashli-vashu-mashinu-sledovateli-iz-shymkenta-poymali-ugonschikov-dorogih-avto/