Обыск в кабинете судьи: одного арестовали, двоих отпустили под залог в Алматинской области

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В Алматинской области трем подозреваемым по делу о даче взятке судье вынесли решение о мере пресечения. Двое на время расследования отпущены под залог, третий продолжает оставаться под стражей, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Специализированного следственного суда Талдыкоргана.

21 декабря департамент Агентства РК по противодействию коррупции по Алматинской области направил в суд ходатайство по двум подозреваемым в пособничестве и покушении на дачу взятки судье Специализированного межрайонного экономического суда (СМЭС).

Следователи просили применить в отношении Жанпейсова и Тазабекова меру пресечения в виде залога.

"При рассмотрении указанных материалов установлено, что нормы статьи 145 УПК о применении залога органом досудебного расследования соблюдены. Предмет залога принят, стоимость которого соответствовала необходимым требованиям.

Постановлением следственного суда в отношении обоих подозреваемых санкционированы меры пресечения в виде залога", - сообщили в пресс-службе Специализированного следственного суда Талдыкоргана.

Также Антикоррупционная служба настаивала на аресте третьего подозреваемого. Соответствующее прошение поступило в суд 22 декабря.

"Поступило ходатайство о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Пака, подозреваемого в покушении на дачу взятки судье СМЭС (ч.3 ст.24, ч.2 ст.367 УК РК). У следствия имелись сведения, что он пытался скрыться от органа уголовного преследования.

С учетом указанных обстоятельств судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей без установления размера залога", - отметили в ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось, что борцы с коррупцией провели обыск в служебном кабинете судьи экономического суда Алматинской области.

По данным СМИ, ее подозревают в попытке получения взятки в размере 1,5 млн тенге от бизнесмена. Деньги передавались через двух посредников. Предназначалось вознаграждение за то, чтобы вынесенное судьей решение осталось в силе в апелляционной инстанции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1947989-obysk-v-kabinete-sudi-odnogo-arestovali-dvoih-otpustili-pod-zalog-v-almatinskoy-oblasti/