Обыск провели в кабинете судьи в Алматинской области

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В служебном кабинете судьи экономического суда Алматинской области провели обыск. Информацию подтвердили в Верховном суде РК, передает корреспондент NUR.KZ.

Ранее в СМИ появилось сообщение о том, что одну из судей подозревают в мошенничестве.

"19 декабря Антикоррупционная служба совместно с отделом внутренней безопасности Верховного суда разоблачили судью Специализированного межрайонного экономического суда Алматинской области, получившую взятку в размере 1,5 миллиона тенге. За эти деньги она должна была поспособствовать тому, чтобы вынесенное ею же решение осталось в силе в апелляционной инстанции", - говорится в публикации газеты "Время".

Информацию прокомментировал заместитель руководителя департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном суде РК Елдос Жумаксанов на своей официальной странице в Facebook.

"Сотрудниками Антикоррупционной службы во взаимодействии с отделом внутренней безопасности Верховного Суда проведены обысковые мероприятия в служебном кабинете судьи экономсуда Алматинской области. Иная информация в интересах следствия в соответствии со ст.201 УПК РК разглашению не подлежит", - сообщил Елдос Жумаксанов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1947668-obysk-proveli-v-kabinete-sudi-v-almatinskoy-oblasti/