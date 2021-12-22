Психологи разошлись в оценке экс-чиновника, обвиняемого в убийстве жены в Уральске

Задержание подозреваемого. Фото: ДП ЗКО

В Уральске продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего сотрудника отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автодорог Бауыржана Хайруллина, которого обвиняют в убийстве экс-супруги Айнагуль. На очередном заседании выступили два судебных психолога, их оценки разошлись, передает "Уральская неделя".

Специалисты давали заключение о психологическом состоянии Бауыржана Хайруллина в тот момент, когда он избивал и наносил удары ножом своей бывшей жене.

Сотрудник центра психологии при КазГУ Кайрат Айдарбеков сообщил, что он и его коллега Аян Купеев в результате комиссионной экспертизы пришли к выводу, что в момент преступных действий обвиняемый находился в состоянии аффекта.

"У подсудимого присутствуют личностная незрелость и невротическая эмоциональная зависимость от бывшей жены. Кроме этого, он воспринимал ее как часть себя, то есть находился с Айнагуль в созависимых отношениях", - пояснил эксперт.

Он отметил, что когда Айнагуль решила строить свою жизнь самостоятельно, это ввело мужчину в кризис и вызвало у него эмоциональное напряжение.

"Его агрессивные действия в виде множественных ножевых ранений были совершены на пике эмоциональной напряженности, которая копилась длительное время. Это состояние называется аффектом, оно повлияло на сознание и поведение подсудимого", - заключил психолог.

Специалист Института судебных экспертов Алматы Куляш Кожамжарова пояснила, что для объективного заключения она несколько раз встречалась с подсудимым во время следствия, разговаривала с ним по полтора часа.

По ее мнению, Хайруллин в момент совершения преступления не был в состоянии аффекта и хроническими психическими расстройствами в период совершения деяния не страдал.

"В момент преступления в состоянии какого-либо временного психического расстройства не находился, мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими", - сообщила психолог.

Сам подсудимый заявил, что признает себя виновным в убийстве бывшей супруги. При этом он настаивает, что преступление было совершено в состоянии аффекта.

Рассмотрение дела в суде продолжается.

Напомним, убийство произошло 19 апреля 2021 года возле проходной частной компании, где работала погибшая. Айнагуль Хайруллина скончалась в реанимационном отделении больницы от многочисленных ножевых ранений. По подозрению в совершении преступления был задержан ее экс-супруг - бывший сотрудник отдела ЖКХ. Родственники погибшей просят для него пожизненного срока заключения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1947967-psihologi-razoshlis-v-otsenke-eks-chinovnika-obvinyaemogo-v-ubiystve-zheny-v-uralske/