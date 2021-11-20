"Она истекла кровью": родные убитой просят пожизненного срока для экс-чиновника в Уральске

Зал суда. Фото: NUR.KZ

В Уральске начался суд по делу экс-сотрудника отдела жилищно-коммунального хозяйства Бауыржана Хайруллина. 30-летний мужчина обвиняется в жестоком убийстве бывшей супруги Айнагуль. Родные погибшей женщины требуют для подсудимого пожизненного заключения, передает корреспондент NUR.KZ.

Государственный обвинитель отметил, что убийство было совершено с особой жестокостью.

"Хайруллин приехал на работу к бывшей супруге, спрятав нож в кармане пиджака. В ходе беседы он начал высказывать ей упреки. Убедившись, что рядом никого нет, подсудимый повалил женщину на землю и нанес ей 30 ножевых ранений.

Последняя боролась за свою жизнь, она пыталась защититься рукой от ударов ножа. Женщина просила Хайруллина прекратить, но он продолжал наносить ранения, пока его бывшая жена не перестала подавать признаки жизни", - сообщил прокурор Сакен Молдашев.

Следствие по делу длилось семь месяцев. Все это время подсудимый уверял, что совершил убийство в состоянии аффекта. Он заявил в суде, что увидел переписку погибшей с другими мужчинами.

Катима Кажипанова. Фото: NUR.KZ

"Это не состояние аффекта. Бауыржан нанес моей дочери 30 ножевых ранений, она истекла кровью. Почему себе он удары не нанес? Мы считаем, что человек, лишивший жизни мать двоих детей, должен сидеть пожизненно. С такой жестокостью даже скотину не убивают. Это поступок, недостойный звания человека", - отметила мать погибшей Катима Кажипанова.

Напомним, убийство произошло 19 апреля 2021 года возле проходной частной компании, где работала погибшая. Айнагуль Хайруллина скончалась в реанимационном отделении больницы.

Через 20 минут после случившегося задержали подозреваемого - экс-сотрудника городского отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автодорог Бауыржана Хайруллина. В его машине нашли нож и следы крови погибшей. Дело начали рассматривать в суде.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1943135-ona-istekla-krovyu-rodnye-ubitoy-prosyat-pozhiznennogo-sroka-dlya-eks-chinovnika-v-uralske/