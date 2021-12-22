Полицейского подозревают в изнасиловании девушки в Семее

Иллюстративное фото: polisia.kz

В социальных сетях появилась информация о том, что полицейского в Семее подозревают в изнасиловании. Ситуацию прокомментировали в пресс-службе ДП Восточно-Казахстанской области, передает корреспондент NUR.KZ.

По данным Telegram-канала Kozachkov offside, в конце ноября прокуратурой Семея был зарегистрирован факт изнасилования. С заявлением обратилась 24-летняя сотрудница полиции и сообщила, что над ней в машине надругался коллега - старший лейтенант.

Информацию прокомментировали в пресс-службе ДП Восточно-Казахстанской области.

"Указанные события имели место более месяца назад, сотрудник полиции ранее знаком с потерпевшей. Доводы перепроверяются в рамках начатого досудебного расследования. Назначены соответствующие экспертизы.

За допущенную критику со стороны общественности указанный сотрудник 30 ноября уволен из органов внутренних дел", - сообщили в ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось, что в Риддере начальника ИВС заподозрили в изнасиловании, после чего глава городского отдела полиции лишился должности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1947930-politseyskogo-podozrevayut-v-iznasilovanii-devushki-v-semee/