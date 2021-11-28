"Начальника ИВС подозревают в изнасиловании": глава полиции лишился должности в ВКО

Иллюстративное фото: ДП СКО

В соцсетях появилась информация о том, что в Восточно-Казахстанской области объявляли в розыск, а затем задержали начальника изолятора временного содержания в Риддере. Ситуацию прокомментировал глава департамента полиции региона Сагат Мадиев на своей официальной странице в Facebook.

"Действующего сотрудника полиции, начальника изолятора временного содержания города Риддера, разыскивали по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 120 Уголовного кодекса. А статья 120 - это изнасилование, если что.

Заявление написала его подчиненная, место предполагаемого преступления - тот самый ИВС Риддера", - говорится в Telegram-канале Kozachkov offside.

Информацию прокомментировал начальник департамента полиции Восточно-Казахстанской области Сагат Мадиев.

Он сообщил, что сейчас в отношении сотрудника отдела полиции Риддера проводится досудебное расследование, в рамках которого он водворен в изолятор временного содержания.

"Иные обстоятельства по уголовному делу в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежат", - написал глава ДП региона в Facebook.

Кроме того, он отметил, что за совершение проступка, дискредитирующего правоохранительные органы, он уволен по отрицательным мотивам.

В отношении его непосредственных руководителей, вплоть до начальника городского отдела полиции, принято решение об освобождении от занимаемых должностей.

"Сегодня вопросы законности и служебной дисциплины среди личного состава являются приоритетными в деятельности органов внутренних дел. Нами активно проводится работа по очищению собственных рядов от недисциплинированных сотрудников.

Наша позиция принципиальна, любые нарушения законности жестко пресекаются, к виновным лицам применяются самые строгие дисциплинарные меры воздействия вплоть до увольнения", - сообщил Сагат Мадиев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1944318-nachalnika-ivs-podozrevayut-v-iznasilovanii-glava-politsii-lishilsya-dolzhnosti-v-vko/