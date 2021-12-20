Село "заминировали" в Актюбинской области

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13 декабря в 01.30 часов в полицию с сотового телефона позвонил молодой человек и сообщил, что в селе Жосалы Каргалинского района заложена бомба. На место сразу выехали представители специальных служб, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на департамент полиции Актюбинской области.

Никакого взрывного устройства в населенном пункте не нашли. Однако участковый инспектор задержал 18-летнего местного жителя, студента колледжа. Парень объяснил, что решил пошутить, поэтому позвонил в "102" и сообщил о заложенной бомбе.

По данному факту начато досудебное расследование по ст.273 УК РК (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.

За подобную шутку молодому человеку грозит до 5 лет лишения свободы.

Напомним, 19 декабря в полицию Нур-Султана поступило сообщение о том, что неизвестные пытаются заминировать один из столичных ночных клубов. Однако информация тоже не подтвердилась.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1947593-selo-zaminirovali-v-aktyubinskoy-oblasti/