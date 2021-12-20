Ночной клуб "заминировали" в Нур-Султане

Фото: polisia.kz

Накануне, 19 декабря, в полицию Нур-Султана поступило сообщение о том, что неизвестные пытаются заминировать один из столичных ночных клубов, сообщается на официальном портале МВД Polisia.kz.

Сообщение поступило в правоохранительные органы в 18.36, по указанному адресу сразу же были направлены сотрудники полиции. Они эвакуировали всех гостей заведения и провели проверку.

"Информация не подтвердилась. Взрывных устройств не обнаружено. По данному факту начато досудебное расследование", - говорится в сообщении полиции.

В департаменте напомнили, что заведомо ложное сообщение о заложенном взрывном устройстве влечет уголовную ответственность.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1947438-nochnoy-klub-zaminirovali-v-nur-sultane/