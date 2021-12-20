Мужчина оформил на себя квартиру пенсионерки в Сатпаеве

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79-летняя жительница Сатпаева стала жертвой мошенника: неизвестный оформил на себя квартиру пенсионерки, сообщается на официальном медиа-портале МВД Polisia.kz.

Бабушка обратилась в полицию 9 декабря. Она сообщила, что планировала обналичить деньги с банковской карты. За помощью она обратилась к некоему гражданину.

Тот, как отметили в полиции, попросил ничего не подозревающую пенсионерку собрать пакет документов. Женщина сделала так, как велел ей "помощник".

Вскоре выяснилось, что женщина стала жертвой обмана: мужчина оформил квартиру потерпевшей на себя. Сумма ущерба составила 4 млн тенге.

Вскоре стражи порядка задержали подозреваемого, им оказался 63-летний мужчина. Он дал признательные показания. В настоящее время ведется расследование по статье УК РК "Мошенничество".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1947533-muzhchina-oformil-na-sebya-kvartiru-pensionerki-v-satpaeve/