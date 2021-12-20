Авто чиновников обстреляли в СКО: появились новые подробности

Место происшествия. Фото: instagram.com/dtp_sko

В департаменте по обеспечению качества в сфере образования Северо-Казахстанской области высказались о ситуации с обстрелянным авто, который оставил на трассе их водитель, передает Sputnik Казахстан.

В ведомстве сообщили, что мужчина работает в департаменте с апреля 2021 года. Ранее он трудился в отделе ЖКХ Петропавловска, в аппарате Мамлютского района.

"Служебный транспорт в праздничные и выходные дни и в нерабочее время не подлежит использованию. Однако, нарушив эти требования, водитель без ведома руководства самовольно выехал на служебной машине в район Магжана Жумабаева к родственникам", - рассказала руководитель ведомства Айнагуль Сурганова.

Она отметила, что полиция проводит расследование с целью выяснения всех обстоятельств произошедшего.

"При приеме на работу с водителем был заключен договор о материальной ответственности за сохранность имущества. Поэтому по окончании следствия машина будет восстановлена за счет водителя", - добавила глава департамента.

Напомним, в соцсетях появились фотографии Hyundai, в который стреляли. Машину обнаружили на трассе в Северо-Казахстанской области 18 декабря с двумя дробовыми повреждениями. Никто из людей не пострадал.

Как выяснили полицейские, автомобиль зарегистрирован в областном департаменте по контролю в сфере образования МОН РК, за ним закреплен 25-летний житель Петропавловска.

Водитель рассказал, что вечером в минувшую пятницу во время движения машина сломалась, поэтому он оставил ее на обочине, закрыл салон и снял госномера. Сейчас всю информацию проверяют стражи порядка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1947514-avto-chinovnikov-obstrelyali-v-sko-poyavilis-novye-podrobnosti-o-voditele/