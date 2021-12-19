Обстрелянный автомобиль департамента Минобразования нашли на трассе в СКО (фото)

Фото с места событий: instagram.com/dtp_sko

В Сети появились фотографии автомобиля марки Hyundai, в который стреляли. Машину обнаружили на трассе в Северо-Казахстанской области. В Департаменте полиции региона прокомментировали данный инцидент.

Фотографии появились в паблике dtp_sko в Instagram. На кадрах видна машина с разбитыми окнами и следами выстрелов на двери.

В полиции пояснили, что машину обнаружили утром 18 декабря на трассе "Челябинск - Новосибирск" близ села Чистое. Автомобиль Hyundai стоял без государственных регистрационных номеров.

На водительской двери стражи порядка обнаружили два дробовых повреждения, отметили в ДП. Подчеркивается, что пострадавших по данному факту нет.

Полицейские выяснили, что автомобиль зарегистрирован в областном Департаменте по контролю в сфере образования МОН РК, за машиной закреплен 25-летний житель Петропавловска.

Он рассказал, что вечером в минувшую пятницу во время движения автомобиль сломался. Мужчина сообщил, что оставил машину на обочине, закрыл салон и снял госномера. Данная информация проверяется, подчеркнули в полиции.

Факт был зарегистрирован в ЕРДР по статье 202 УК РК. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению лиц, совершивших данное преступление.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1947396-obstrelyannyy-avtomobil-departamenta-minobrazovaniya-nashli-na-trasse-v-sko-foto/