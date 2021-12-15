Казахстанка хотела помочь родственнице, но стала жертвой мошенника и лишилась денег

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Жительница Туркестанской области хотела помочь родственнице, но стала жертвой мошенника. Предполагаемого преступника уже задержали, сообщается на официальном портале МВД Polisia.kz.

В полицию обратилась жительница Тюлькубасского района с заявлением о том, что неизвестные выманили у нее 100 тысяч тенге - деньги она перевела на чужой счет.

Полиция возбудила уголовное дело по статье 190 УК РК "Мошенничество". Подозреваемого уже задержали. Им оказался житель Казыгуртского района.

"Как выяснилось, через WhatsApp мошенник написал потерпевшей от имени ее родственницы и попросил помочь с деньгами. Доверившись, женщина перевела на указанный мошенником счет 100 тысяч тенге", - говорится в сообщении полиции.

В отношении мужчины ведется расследование. Полиция проверяет его причастность к аналогичным преступлениям.

Накануне сообщалось, что житель Туркестанской области похитил из сундука своего родственника полторы тысячи долларов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1947025-kazahstanka-hotela-pomoch-rodstvennitse-no-stala-zhertvoy-moshennika-i-lishilas-deneg/