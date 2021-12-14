1,5 тыс. долларов похитил родственник из сундука жителя Туркестанской области

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Из сундука жителя Туркестанской области пропали 1,5 тыс. долларов США. Оказалось, что к этому причастен его родственник, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

В полицию обратился житель Ордабасинского района и сообщил, что потерял свой кошелек с 1,5 тыс. долларов США (более 650 тыс. тенге).

Факт зарегистрировали по статье 188 УК РК "Кража". В результате оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка задержали подозреваемого на одной из улиц Шымкента.

Им оказался житель Мангистауской области, родственник потерпевшего.

Выяснилось, что мужчина приехал помогать с ремонтом по дому. Спустя три дня злоумышленник воспользовался отсутствием хозяина, обыскал весь дом и украл кошелек из сундука.

Похищенные деньги подозреваемый потратил на личные нужды. Теперь в отношении него проводится досудебное расследование.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1946820-15-tys-dollarov-pohitil-rodstvennik-iz-sunduka-zhitelya-turkestanskoy-oblasti/