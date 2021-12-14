Женщина по имени Фарида обманывала казахстанцев из разных регионов

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В Алматинской области задержана молодая женщина по имени Фарида, которую подозревают в серии мошенничеств в ряде регионов Казахстана, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

В октябре и ноябре текущего года в дежурную часть Талгарского РУП с заявлением об интернет-мошенничестве обратились семеро человек, проживающие в Алматы, Кызылординской, Восточно-Казахстанской и Алматинской областях.

Потерпевшие рассказали, что в WhatsApp была создана группа, в которой путем переписок и обещаний высокой прибыли их убеждали вложить деньги в выдуманный способ заработка.

После перечисления требуемых сумм женщина по имени Фарида скрывалась. Сейчас устанавливается общая сумма похищенных средств.

Полицейским удалось задержать 32-летнюю жительницу Талгарского района, которая призналась во всех инкриминируемых эпизодах.

Данные факты зарегистрированы по ст.190 ч.2 п.4 УК РК "Мошенничество, совершенное путем обмана или злоупотребления доверием пользователя информационной системы". Дела объединили в одно производство. Проводится досудебное расследование.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1946873-zhenschina-po-imeni-farida-obmanyvala-kazahstantsev-iz-raznyh-regionov/