Житель Петропавловска нашел в своем авто спящего мужчину

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Житель Петропавловска обнаружил в салоне своего автомобиля Volkswagen нетрезвого мужчину. Незнакомец уверял, что воспользовался незакрытой машиной только для того, чтобы погреться, и уснул. Однако в салоне не оказалось ряда приборов, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

В салоне автомобиля отсутствовали дизельная пушка, автомагнитола, ящик с инструментами. Ущерб составил около 300 тысяч тенге.

Владелец машины сразу позвонил в полицию. Стражи порядка просмотрели запись с камеры видеонаблюдения находившегося неподалеку магазина и установили, что подозреваемый вызвал такси, чтобы отправить похищенное имущество, а потом вернулся к Volkswagen.

Такси же нашли на дорогах города. Автомобиль остановили раньше, чем он доехал до адреса. Похищенные приборы вернули владельцу.

Данный факт зарегистрирован по ч.3 ст.188 УК РК "Кража". Спящим в салоне мужчиной оказался ранее судимый 39-летний житель Петропавловска.

Правоохранители установили его причастность к другому аналогичному преступлению. В обоих случаях кражи совершались из салонов незапертых машин.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1946844-zhitel-petropavlovska-nashel-v-svoem-avto-spyaschego-muzhchinu/