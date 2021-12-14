"Мне в руку попался нож": семейный конфликт закончился смертью супруга в пригороде Алматы

Алия. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Жительница Алматинской области Алия трудится волонтером в кризисном центре "Жан-Сая", оказывая помощь и поддержку женщинам, пострадавшим от бытового насилия и нашедшим убежище в приюте. Между тем сама Алия сегодня находится под следствием - как рассказывает женщина, защищаясь от побоев, она нанесла рану супругу, а через несколько дней он скончался, передает NUR.KZ.

Алия вышла замуж шесть лет назад по любви. Это был второй брак женщины, и поначалу ничего не предвещало тех событий, которые развернулись годы спустя.

"В семейной жизни были хорошие моменты, мой муж был заботливым человеком, нашел общий язык с моим сыном от первого брака. Но со временем стали проявляться сильная ревность и контроль. Так как я человек социально активный, то у меня всегда было много друзей и знакомых.

Со временем этот круг начал уменьшаться - супругу не нравилось, что я общаюсь с теми или иными людьми. Начались ссоры, скандалы, оскорбления на почве алкоголя, когда мы ходили в гости и там ему показалось, что мне уделили больше внимания, чем следовало. Со временем это перешло в рукоприкладство, что было всегда ощутимо, неприятно и унизительно", - вспоминает Алия.

Женщина уверена - она не заслуживала такого отношения, поводов для ревности не давала, но, тем не менее, скандалы продолжались. На вопросы окружающих, почему она не уйдет от мужа-тирана, Алия отвечала, что любит своего супруга и верит, что все изменится и наладится. Но даже с течением времени ничего не поменялось - ситуация лишь усугублялась.

"Конфликты участились, становились все страшней. Я обращалась в полицию, в суд, но в итоге мы примирились. Но летом этого года наступила критическая точка. Муж выпил и хотел сесть за руль, я начала ругаться, так как считала это опасным для него. Спрятала ключи, из-за чего начался скандал, перешедший в драку. Дома был сын.

Когда конфликт перенесся на кухню, он зажал меня и начал наносить удары по лицу. Я схватила скалку и просто держала ее, но он отобрал скалку и замахнулся ей на меня. Тогда я стала нащупывать рукой что-нибудь и мне в руку попался нож. Защищая жизнь, я нанесла удар", - рассказывает со слезами на глазах Алия.

Испугавшись, женщина сразу вызвала "скорую" и полицию. Супруга отвезли в больницу Талгара, где врачи уверили, что жизни мужчины ничего не угрожает. Рану ему обработали, зашили и отпустили домой, вспоминает Алия.

Конфликт продолжился в машине на обратном пути, но она молчала, не отвечая на выпады мужа. Посчитав, что дома в такой ситуации оставаться может быть опасно, Алия с сыном уехали на ночь к брату, а с супругом на всякий случай остался сосед. Он-то утром и сообщил, что мужу Алии стало хуже.

"Мы снова отвезли мужа в городскую клиническую больницу №4, оказалось, что рана иного характера, ее плохо обработали и в ней скапливалась кровь. Но и там заверили, что состояние его стабильное. Однако на следующий день супруг скончался.

Теперь я нахожусь под следствием. В кризисный центр я обратилась за психологической помощью и сейчас здесь являюсь волонтером. Именно тут я столкнулась со страшными ситуациями, которые складываются у женщин. Насилие может случиться в каждой семье", - заключила Алия.

В Департаменте полиции Алматинской области подтвердили, что происшествие имело место в поселке Гулдала Талгарского района.

"Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по статье 106 часть 3 УК РК (нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших по неосторожности смерть потерпевшего).

В ходе расследования назначены соответствующие экспертизы, проведены необходимые оперативно-следственные мероприятия, направленные на всесторонность, полноту и объективность исследования всех обстоятельств, необходимых и достаточных для правильного разрешения дела", - сообщили в Департаменте.

Там также отметили, что в части проверки деятельности врачей ЦРБ Талгарского района и городской больницы №4 города Алматы, которые оказывали медицинскую помощь потерпевшему, материалы направлены в Департамент Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан по Алматинской области и городу Алматы, по их результатам действиям врачей будет дана правовая оценка.

Ранее мы рассказывали о других жильцах кризисного центра "Жан-Сая", кто столкнулся с домашним насилием. Одна из женщин рассказала, что муж избивал ее и душил подушкой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1946828-mne-v-ruku-popalsya-nozh-semeynyy-konflikt-zakonchilsya-smertyu-supruga-v-prigorode-almaty/