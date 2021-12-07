"Избил и душил подушкой": беременная алматинка сбежала от мужа-тирана в кризисный центр

Женщины в кризисном центре. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Жания вышла замуж во второй раз и надеялась, что в ее жизни настала белая полоса. Но уже через три месяца муж стал устраивать сцены ревности, которые оканчивались побоями. Чтобы супруга не могла никуда пожаловаться, он отбирал телефон или все время держал женщину возле себя. Лишь после того, как он начал душить ее подушкой на восьмом месяце беременности, Жания ушла из дома и нашла убежище в кризисном центре "Жан-Сая", передает NUR.KZ.

"Это был мой второй брак. Когда муж начал ревновать, я подумала, что это бывает во всех семьях. Потом начались побои. Идти мне было некуда - моих родителей он настроил против меня, говоря, что я не смотрю за детьми, ухожу по вечерам и прихожу под утро. Я терпела, он просил прощения.

Жания. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Он хотел дочь, я забеременела. Надеялась, что рождение ребенка изменит его. Я постоянно в себе искала ошибки, думала, что я что-то сделала не так, старалась ему угодить", - вспоминает Жания.

Муж, по ее словам, продолжал ее избивать, даже несмотря на беременность. Нанеся удары, он запирал ее в комнате и забирал телефон. Однажды женщина написала на него заявление в полицию, супруг находился под арестом четверо суток, но ничего не изменилось после его возвращения.

Женщины в кризисном центре. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

"Он никуда меня не пускал, пока синяки не проходили. Он таксует и меня всегда с собой брал, чтобы я была под присмотром. Я надевала очки и кофту с длинными рукавами. А пять месяцев назад он начал угрожать моим сыновьям от первого брака, предлагал отдать их в детдом, боясь, что дети вырастут и будут бить его за то, что он бьет сейчас меня. Попрекал тем, что они едят купленные им макароны. При этом он не пил и не курил, все это совершал в трезвом состоянии.

Говорил, что я никому не нужна и идти мне некуда. Когда я была на восьмом месяце беременности, он избил меня сильно, душил подушкой, издевался. Когда он ушел на работу, я вызвала участковых и они привезли меня сюда. Уже здесь я родила дочь. Муж звонит, просит прощения через друзей, сестренку. Я не собираюсь возвращаться - иначе однажды стану калекой, а мои дети кроме меня никому не будут нужны", - заключила Жания.

Центр "Жан-Сая". Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Таких историй здесь немало. В центр "Жан-Сая" женщины приходят, когда терпеть насилие становится невозможно. Более того, отмечают сотрудники, многие терпят агрессию в отношении себя, но точкой невозврата становится насилие в отношении детей.

Защитить подвергающуюся агрессии женщину зачастую некому, пойти некуда. От обращения в полицию порой пострадавшие тоже отказываются, опасаясь, что обидчик отделается штрафом, который придется платить самой женщине из семейного бюджета. А свекрови нередко не только оказываются на стороне своих сыновей, но и поощряют их поведение.

Жительница кризисного центра. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Так случилось в семье Каусар - девушка долго встречалась с будущим мужем, а когда пара поженилась, стали жить с родителями супруга. Свекровь проверяла все, что делает невестка, и всегда находила, к чему придраться. Если же Каусар начинала оправдываться, мама супруга устраивала скандал, а он сам поддерживал родительницу.

За скандалы он наказывал Каусар, требуя от нее стоять под палящими лучами солнца на улице и не разрешал двигаться. Если девушка шевелилась, он избивал ее; будил среди ночи, не давая спать; унижал и оказывал эмоциональное давление.

Только через шесть лет Каусар решилась уйти от мужа и, узнав о телефоне доверия 150, оказалась в кризисном центре.

Центр "Жан-Сая". Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Другая алматинка, Асем, долго встречалась с будущим супругом, который красиво ухаживал - дарил цветы, заботился, а год назад пара сыграла роскошную свадьбу. Однако после торжества все изменилось - муж стал ревновать и контролировать Асем, обязывал ее докладывать о каждом ее шаге и запрещал выходить из дома без него.

После рождения ребенка ничего не изменилось, муж стал избивать Асем, запирать ее дома, а сам в это время веселился с другими девушками. Супруга нередко становилась свидетелем телефонных разговоров и романтических переписок мужа, однако возмутиться не могла - за каждым упреком следовала кулачная расправа.

Центр "Жан-Сая". Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Во время последней ссоры муж пытался столкнуть ее с балкона, после чего Асем вызвала полицию; участковый направил ее в центр "Жан-Сая", где женщине и ее ребенку предоставили безопасное жилье, услуги психолога и юриста. С супругом Асем развелась.

В центре, адрес которого скрыт, что называется, за семью печатями - в целях безопасности проживающих здесь женщин и детей, - пострадавшим от семейного насилия оказывают разного рода услуги - начиная от предоставления проживания и питания.

Центр "Жан-Сая". Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Женщинам и детям предоставляют вещи первой необходимости, оказывают юридическую, психологическую и медицинскую помощь, помогают обрести навыки, которые помогут в будущем им стать финансово независимыми. Для детей устраивают социально-культурные мероприятия; к тому же, малыши продолжают учиться в школе или продолжать дошкольные занятия.

Зульфия Байсакова. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Как рассказала руководитель кризисного центра "Жан-Сая" Зульфия Байсакова, здесь пострадавшие могут оставаться в течение шести месяцев. За это время женщины могут подкопить средства, чтобы снять на первое время жилье, находят работу, встают на ноги. Некоторые из них - а это порядка 30% - возвращаются в семью. Однако 12% из вернувшихся через какое-то время приходят обратно в центр.

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Обратиться за помощью жители Алматы и пригорода могут с помощью короткого номера 150, звонок на который является бесплатным с любого мобильного оператора. А также на WhatsApp по номеру +7 708 106 08 10.

Несмотря на то, что телефон доверия ориентирован на детей и подростков, сюда обращаются и женщины, и даже мужчины. Причины обращения совершенно разные - это и зависимости разного рода, риск совершения суицида, разного вида насилие, буллинг и так далее.

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

При обращении детей, если в этом есть необходимость, с согласия звонившего, информация передается в Управление образования и полицию; звонящему оказывают первичную психологическую помощь и оказывают поддержку. На линии работают дипломированные психологи, которые регулярно проходят курсы повышения квалификации.

Айгуль Рахметова. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В месяц психологи телефона доверия принимают порядка 6000 звонков. Количество обращений, говорит координатор-супервизор линии "150" Айгуль Рахметова, увеличивается в праздники, весной и осенью, а также в вечерне-ночное время суток.

Также пострадавшие от насилия могут обращаться в районные отделы социального благосостояния, где им тоже окажут психологическую и юридическую помощь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1945507-izbil-i-dushil-podushkoy-beremennaya-almatinka-sbezhala-ot-muzha-tirana-v-krizisnyy-tsentr/