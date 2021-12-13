Alibaba уволил сотрудницу, которая подала в суд на начальника за сексуальное насилие

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Alibaba уволила сотрудницу, которая подала в суд на своего начальника, подвергшего ее сексуальному насилию, передает Би-би-си.

В августе этого года одна из сотрудниц компании заявила, что ее изнасиловал начальник, когда она находилась без сознания в состоянии алкогольного опьянения. А нападение совершил, заманив в другой город.

Сам менеджер сознался в содеянном и были сообщения, что его уволили. Камеры видеонаблюдения показали, что он заходил в ее номер четыре раза.

Инцидент вызвал бурную реакцию в социальной сети Китая Weibo.

Однако позже дело закрыли и начальника жертвы признали невиновным. Как постановил окружной суд провинции Шаньдун, содеянное мужчиной "не было преступлением".

Теперь же в официальном письме китайский технологический гигант Alibaba заявил, что уволил сотрудницу, которая заявила об изнасиловании. Также упоминается, что она распространяла ложь и тем самым наносила ущерб имиджу компании.

Сообщается, что ее уволили в прошлом месяце.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1946711-alibaba-uvolil-sotrudnitsu-kotoraya-podala-v-sud-na-nachalnika-za-seksualnoe-nasilie/