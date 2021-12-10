Троих иностранцев заподозрили в мошенничестве на миллионы в Казахстане

Мошенники создали профиль в Instagram, через который продавали несуществующие дорогостоящие смартфоны. Предполагается, что занимались этим трое студентов из Таджикистана, сообщает МВД РК на своем официальном медиа-портале Polisia.kz.
Цену гаджетов в интернет-"магазине" указывали ниже рыночной. Из-за этого, по данным полиции, желающих приобрести смартфон по выгодной цене было предостаточно.
Полицейские задержали подозреваемых в мошенничестве.
"Этим промыслом занимались трое студентов 3-го курса одного из вузов. Их задержали при содействии сотрудников ДКНБ в городе Каскелен Карасайского района Алматинской области", – рассказал глава управления криминальной полиции ДП Алматы Куатбек Науатов.
По словам Науатова, оплата за несуществующий товар перечислялась посредством денежных переводов. Как только деньги поступали на счет, тут же блокировалось имя пользователя и менялось название аккаунта.
Сумма ущерба, по подсчетам полицейских, составляет более 2 млн тенге. По данному факту проводятся следственные действия.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1946406-lipovyy-internet-magazin-prodaval-kazahstantsam-nesuschestvuyuschie-smartfony/