Троих иностранцев заподозрили в мошенничестве на миллионы в Казахстане

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Мошенники создали профиль в Instagram, через который продавали несуществующие дорогостоящие смартфоны. Предполагается, что занимались этим трое студентов из Таджикистана, сообщает МВД РК на своем официальном медиа-портале Polisia.kz.

Цену гаджетов в интернет-"магазине" указывали ниже рыночной. Из-за этого, по данным полиции, желающих приобрести смартфон по выгодной цене было предостаточно.

Страница интернет-"магазина" в Instagram. Скриншот: polisia.kz

Полицейские задержали подозреваемых в мошенничестве.

"Этим промыслом занимались трое студентов 3-го курса одного из вузов. Их задержали при содействии сотрудников ДКНБ в городе Каскелен Карасайского района Алматинской области", – рассказал глава управления криминальной полиции ДП Алматы Куатбек Науатов.

Подозреваемые в мошенничестве. Фото: polisia.kz

По словам Науатова, оплата за несуществующий товар перечислялась посредством денежных переводов. Как только деньги поступали на счет, тут же блокировалось имя пользователя и менялось название аккаунта.

Сумма ущерба, по подсчетам полицейских, составляет более 2 млн тенге. По данному факту проводятся следственные действия.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1946406-lipovyy-internet-magazin-prodaval-kazahstantsam-nesuschestvuyuschie-smartfony/