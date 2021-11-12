СМИ: Ассанжу разрешили пожениться в тюрьме

Джулиан Ассанж. Фото: DANIEL LEAL-OLIVAS/AFP via Getty Images

Королевская прокуратура дала разрешение на бракосочетание Джулиану Ассанжу, пребывающему в британской тюрьме, и его невесте, Стелле Моррис, передает The Sun.

Источник издания сообщил, что свадьба, скорее всего, пройдет в декабре при ограниченном количестве гостей из числа заключенных и двух свидетелей. Расходы по проведению церемонии пара оплатит сама. Ассанж и Моррис исповедуют католицизм, поэтому бракосочетание, вероятно, пройдет в тюремной часовне.

Отмечается, что прокуратура была вынуждена дать разрешение на свадьбу, поскольку Ассанж и Моррис подали в суд на министра юстиции Британии Доминика Рааба и начальницу тюрьмы Белмарш, так как они якобы не позволяли паре пожениться.

Напомним, у Джулиана Ассанжа втайне родилось двое детей, пока он жил в изоляции на территории посольства Эквадора в Лондоне.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1941823-smi-assanzhu-razreshili-pozhenitsya-v-tyurme/