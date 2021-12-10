Полицейские провели спецоперацию в Алматинской области

Фото: polisia.kz

В Алматинской области в ходе спецоперации был задержан мужчина, занимавшийся незаконным хранением патронов к огнестрельному оружию, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий в селе Бекболат Карасайского района был остановлен автомобиль.

Управлял им 28-летний сторонник деструктивного религиозного течения, который проживает в селе Алмалыбак.

При обыске транспортного средства в бардачке обнаружены 10 патронов от пистолета ТТ, 70 патронов калибра 9 мм и металлические наручники в кожаном чехле.

Факт зарегистрировали по ст.287 ч.2, 3 УК РК (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств). Проводится расследование.

Напомним, ранее сообщалось, что близ Алматы задержали другого мужчину с арсеналом оружия и боеприпасов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1946368-politseyskie-proveli-spetsoperatsiyu-v-almatinskoy-oblasti/